で作品賞を含む最多6部門受賞を果たした映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、全国50の劇場で3月27日（金）より受賞記念の凱旋上映を行うことが発表された。

ゴールデン・グローブ賞をはじめ主要な前哨戦を席巻してきた『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、その勢いのまま第98回アカデミー賞でも存在感を見せつけた。日本時間2026年3月16日に開催された授賞式で、作品賞、監督賞、助演男優賞（ショーン・ペン）、脚色賞、編集賞、キャスティング賞の6部門を受賞し、最多受賞作となった。

とりわけ注目を集めたのは、ポール・トーマス・アンダーソンが初めて監督賞に輝いたことだ。受賞スピーチでは、「これは本当に素晴らしい贈り物であり、映画を“自分の居場所”と呼べることがとても幸せです」と語り、感極まった様子を見せた。

さらに作品賞の受賞スピーチでは、レオナルド・ディカプリオ、ベニチオ・デル・トロ、テヤナ・テイラー、ショーン・ペン、そしてチェイス・インフィニティへの感謝を述べ、「今日はマルティーニを飲みましょう！」と喜びを爆発。会場は大きな拍手と祝福に包まれた。

2025年の映画界を大いに沸かせてきた『ワン・バトル・アフター・アナザー』。アカデミー賞作品賞受賞によって、その注目度が改めて高まる。賞レースを制した話題作を、劇場の大スクリーンで再び堪能しよう。

『ワン・バトル・アフター・アナザー』アカデミー賞®受賞記念＜凱旋上映＞ 上映館リスト

期間：3月27日（金）～ 劇場： 全国50劇場にて

北海道地区： TOHOシネマズすすきの

東北地区： ＴＯＨＯシネマズ仙台、フォーラム盛岡、ソラリス・フォーラム山形、まちポレいわき

関東地区： ＴＯＨＯシネマズ日比谷、ＴＯＨＯシネマズ日本橋、ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズ、ヒューマントラストシネマ渋谷、ＴＯＨＯシネマズ新宿、１０９シネマズプレミアム新宿、ＴＯＨＯシネマズ池袋、グランドシネマサンシャイン池袋、ＴＯＨＯシネマズ上野、ＴＯＨＯシネマズ錦糸町（楽天地・オリナス）、ＴＯＨＯシネマズ西新井、立川シネマシティ、ＴＯＨＯシネマズ府中、ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、ＴＯＨＯシネマズ川崎、ＴＯＨＯシネマズ海老名、京成ローザ⑩、ＴＯＨＯシネマズららぽーと船橋、ＴＯＨＯシネマズ流山おおたかの森、ＭＯＶＩＸさいたま、Ｔ・ジョイ エミテラス所沢、イオンシネマ高崎、ＴＯＨＯシネマズ宇都宮、ＴＯＨＯシネマズ水戸内原

中部地区： ミッドランドスクエアシネマ、ＴＯＨＯシネマズモレラ岐阜、ＴＯＨＯシネマズ上田、ＴＯＨＯシネマズららぽーと磐田、ユナイテッド・シネマ新潟、ユナイテッド・シネマ豊橋18、イオンシネマ白山

近畿地区： TOHOシネマズなんば、ＴＯＨＯシネマズ鳳、大阪ステーションシティシネマ、ＴＯＨＯシネマズ二条、ＯＳシネマズミント神戸、ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ、イオンシネマ岡山、イオンシネマ津南、八丁座

九州・沖縄地区： Ｔ・ジョイ博多、ＴＯＨＯシネマズ光の森、ＴＯＨＯシネマズ与次郎、シネマライカム