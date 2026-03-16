「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、美肩際立つオフショル姿披露「天才的なビジュ」「オーラに圧倒される」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が3月15日に、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「天才的なビジュ」ファン釘付けのオフショル姿
鈴木は「TGC×恋髪オーディション決勝戦ヘアモデルで ランウェイ歩かせて頂きました」とコメントし、オフショルダーのドレス姿を複数枚投稿。シルバーの光沢があるドレスからは美しいデコルテや肩が際立っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎ」「めっちゃ可愛い」「天才的なビジュ」「オーラに圧倒される」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「天才的なビジュ」ファン釘付けのオフショル姿
◆鈴木綺麗、オフショル姿で肩出しショット公開
鈴木は「TGC×恋髪オーディション決勝戦ヘアモデルで ランウェイ歩かせて頂きました」とコメントし、オフショルダーのドレス姿を複数枚投稿。シルバーの光沢があるドレスからは美しいデコルテや肩が際立っている。
◆鈴木綺麗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎ」「めっちゃ可愛い」「天才的なビジュ」「オーラに圧倒される」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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