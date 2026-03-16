1児の母・ゆうこす、1時間で作った大量離乳食公開「尊敬しかない」「理想的なママ」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の作り置き離乳食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳クリエイター「手際良すぎる」1時間で作った大量離乳食
ゆうこすは「本日も1時間で」とコメントを添え、作り置き離乳食の写真を更新。彩りの良い数種類の離乳食が小分け容器に入ってずらりと並ぶ様子を披露している。
この投稿には「手際良すぎる」「尊敬しかない」「理想的なママ」「レシピ教えてほしい」「真似したい」などの反響が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】31歳クリエイター「手際良すぎる」1時間で作った大量離乳食
◆ゆうこす、1時間で大量の離乳食作り
ゆうこすは「本日も1時間で」とコメントを添え、作り置き離乳食の写真を更新。彩りの良い数種類の離乳食が小分け容器に入ってずらりと並ぶ様子を披露している。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿には「手際良すぎる」「尊敬しかない」「理想的なママ」「レシピ教えてほしい」「真似したい」などの反響が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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