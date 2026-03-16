日本出身メンバーだけになってしまったK-POPガールズグループ、新シングル活動を無事に終了

日本出身メンバーのみで活動しているガールズグループMADEIN（メイディン）が、新シングル活動を終えた。

3月15日午後に放送された音楽番組『人気歌謡』のステージを最後に、新シングル『Girl Meets Boy』の活動を締めくくった。

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今回の活動でMADEINは、『Super Obvious』で幕を開け、これまでとは異なるコンセプトへの変身を試みた。パワフルなパフォーマンスと感情表現が際立つボーカルで、楽曲特有の切ないムードを引き出した。

さらに後続曲『PUNG!』では、180度異なるイメージを披露した。弾けるような振り付けと多彩なスクールルックのスタイリングで、MADEINならではのラブリーな魅力を発揮し、幅広いコンセプトを消化できる実力を見せた。

特に今回の活動では、初めてハンドマイクを使用したステージを披露した点が注目された。MADEINはこれにより、ライブの実力を披露し、“成長型アイドル”としての姿を改めて印象づけた。

（写真＝143エンターテインメント）MADEIN

活動を終えたMADEINは、所属事務所143エンターテインメントを通じて「今回の活動を準備しながら、期待と緊張が入り混じっていたが、ファンの皆さんがたくさん応援してくださり、やりがいを感じた」とコメントした。さらに「ハンドマイクの使用は、私たちの新たな魅力を見せる良い機会だった。これからも成長し続けるMADEINになりたい」と感想を伝えた。

MADEINは昨年12月、韓国出身メンバーのイェソとスヘの活動中断が発表されていたため、今回の活動は日本出身メンバー4人だけで行われた。

カムバックのたびに成長を見せてきたMADEINが、今後どのような音楽とパフォーマンスで世界のファンを魅了するのか期待が高まっている。

◇MADEIN プロフィール

マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本人メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国人メンバー3人で結成されたガールズグループ。Kep1er出身のマシロとイェソをはじめ、LIMELIGHTとしてデビューしたミユ、スヘ、ガウン、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加していたセリナとナゴミなど、デビュー前から知名度のあるメンバーで構成された。グループ名には、ファンの愛で作られたという意味が込められており、「WE MADE IN U」から。2024年9月3日、EPアルバム『サンスン（SANG SEUNG）』でデビューした。同年11月、ガウンが健康上の理由でグループを脱退した。