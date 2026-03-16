4月1日は黒ラベルが全品半額　銀座ライオン・銀座ライオンLEOなどでイベント開催

株式会社サッポロライオンは、「サッポロ生ビール黒ラベル」を取り扱うサッポロライオンチェーン各店（一部店舗除く）で、2026年4月1日の「黒ラベルの日」を記念したイベントを実施する。期間は2026年３月16日（月）〜4月1日（水） まで。

「黒ラベルの日」とは、サッポロ生ビール黒ラベル（当時「サッポロびん生」）を、1977年4月1日に発売したことを記念し、サッポロビール株式会社が2018年に日本記念日協会から正式に認定された記念日である。発売当時の黒いラベルが印象的だったことから、「黒ラベル」の愛称で広まり、1989年に正式に商品名となった。

〈「黒ラベルの日」当日限定記念イベント〉

【実施日】

2026年4月1日（水）

黒ラベル生誕49年を記念し、「黒ラベルの日」当日限定で特別イベントを実施。銀座ライオンや銀座ライオンLEOをはじめとするサッポロライオンチェーンの対象店舗で、「サッポロ生ビール黒ラベル」を全品半額で提供する。

※ビヤカクテルや飲み放題コース、瓶・缶商品、売店商品は半額の対象外

※取り扱いのあるサイズは店舗によって異なる

※当日、サッポロ生ビール黒ラベルを注文の際は、各種生ビール半額券は利用できない

〈大人の☆生」体験フェア〉

【実施期間】

2026年３月16日（月）〜３月31日（火）

期間中「ザ・パーフェクト黒ラベル」を１杯注文するごとに、後日対象店舗で使える特典があたるスピードくじを１枚進呈する。

※「ザ・パーフェクト黒ラベル」の取り扱いがない対象店舗では「サッポロ生ビール黒ラベル」（小グラス）が対象商品となる

※くじの予定配布数量に達した店舗より順次終了する