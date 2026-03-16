銀座ステファニー化粧品株式会社は、韓国美容に関心がある女性を対象に、「韓国有名人に対するイメージと美肌への意識」に関する調査を２０２５年１２月２２日、２３日にインターネット調査で実施した。

「直近５年間ではまった韓国ドラマ」について質問したところ「愛の不時着（２２．８％）」「梨泰院クラス（１９．４％）」「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜（１２．５％）」がランクイン。上位に挙がった作品は配信プラットフォームを通じて親しまれ、それも韓国の美容基準が日本国内の幅広い層に浸透する要因となっている可能性がある。

「これまでに韓国の芸能人のようなきれいな肌になりたいと思ったことはあるか」と質問したところ、約９割が「ある（９２．１％）」と回答した。また「現在、美肌のためにどのようなスキンケアに注力しているか」と質問したところ、「クレンジング（７５．１％）」が最も多く、「化粧水（７４．９％）」「洗顔（７２．７％）」となった。

基本工程への注力が高い割合を占めている反面、ステップが重なることで心理的な負担につながりやすい構造になっている可能性も考えられる。そこで、「毎日のクレンジングや洗顔が面倒だと思ったことはあるか」と質問したところ、約８割が「いつも思う（４０．６％）」「たまに思う（４２．５％）」と回答した。

「肌のクレンジングルーティンをすべて詰め込みピーリングもプラスされた、手間なく美肌に近づけるスキンケア製品があるとしたら試してみたいと思うか」と質問したところ、約９割が「試してみたいと思う（４７．４％）」「どちらかといえば試してみたいと思う（４２．９％）」と回答。現状のスキンケアに対する「手間」への不満と、それでも「美肌になりたい」という妥協できない思いが共存していることがうかがえた。