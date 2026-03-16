ライバルを大きく下回る価格設定

英国の自動車ブランドで、上海汽車（SAIC）傘下のMGは今月、新型PHEV『S9』の英国向け受注を開始した。MGが英国市場に投入するモデルとしては過去最大だ。

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新型S9の価格は3万4205ポンド（約730万円）からで、電気のみでの航続距離は約100kmとされる。7人乗りの大型SUVだが、ランドローバー・ディスカバリーやボルボXC90といった高級車よりも大幅に安い価格設定であり、競合する奇瑞汽車のティゴ9（4万3105ポンド/約915万円）を下回る。



MS S9 MG

パワートレインは、小型モデルのMG『HS』と同じプラグインハイブリッド・システムを採用。1.5Lターボガソリンエンジン、電気モーター、24.7kWhバッテリーで構成される。

S9の荷室容量は、7人乗車時で332L、後部座席2列をフラットに折りたたんだ状態では1000L以上になる。

英国仕様のインテリアは未公開だが、オーストラリアで販売されるモデル（QS）を見ると、大型ディスプレイを2基備え、HSと似通っていることがわかる。ただしHSとは異なり、エアコン操作やインフォテインメント・ディスプレイのショートカットなど主要機能のために物理スイッチが配置されている。

S9の仕様詳細は、数週間以内に公開される予定だ。