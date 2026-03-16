グッドスマイルカンパニー、中東情勢の悪化で影響 海外一部地域の発送・新規注文の受付を一時停止
フィギュアメーカー「グッドスマイルカンパニー」（グッスマ）は16日、中東地域の情勢悪化の影響により、一部地域における荷物の発送や新規注文の受付を一時中止することを発表した。
【Xより】日本の影響は？中東情勢の影響説明するグッスマ報告文
公式サイトでは「中東情勢に伴うお荷物の発送および新規ご注文の受付一時停止に関するお知らせ」とし、「中東地域の情勢悪化の影響により、現在、航空便の運休や大幅な減便が発生しております。 これに伴い、対象地域へのお届けが困難な状況にあるため、誠に勝手ながら以下の通り発送の保留および新規ご注文の受付を一時停止させていただきます」と報告。詳細は下記のように説明している。
【対象地域】
アラブ首長国連邦
エジプト
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
バーレーン
ヨルダン
【発送保留について】
下記期間内は、弊社にてお荷物を保管させていただきます。情勢が改善し配送が可能となった場合には、順次発送を再開いたします。
ご予約商品：発送予定日より最大約3ヶ月
在庫商品：ご注文日より最大約3ヶ月
なお、上記期間を経過しても発送の目処が立たない場合は、誠に残念ながらご注文をキャンセルとし、返金の手続きを行わせていただきます。
【現時点でキャンセルをご希望の場合】
現時点でキャンセルをご希望の際は、注文番号を添えてカスタマーサポートまでご連絡ください。
【新規ご注文の受付停止について】
該当地域のお客様につきましては、誠に勝手ながら新規ご注文の受付を一時停止とさせていただきます。
停止期間：運送会社の配送が再開されるまで
※ご注文受付再開の際は、改めてお知らせを掲示いたします。
該当期間中、対象地域のお客様は弊社公式ショップにて商品をご購入いただくことができません。ショップ上でカートに追加することが可能な商品でも、購入画面へ進む際に「500サーバーエラー」が表示される仕様となります。
【注意事項】
本ご案内はグッドスマイルカンパニー公式ショップにて直接ご購入いただいたお客様が対象です。各販売店様経由でご注文いただいた場合は、各販売店様へお問い合わせください。
対象地域は、各配送会社の運航状況および輸送制限に基づき判断しております。
ご注文内容や出荷状況、配送ルート等により、地域ごとに対応が異なる場合がございます。
今後の情勢や輸送状況の変化により、本案内の一部が変更となる場合がございます。
【Xより】日本の影響は？中東情勢の影響説明するグッスマ報告文
公式サイトでは「中東情勢に伴うお荷物の発送および新規ご注文の受付一時停止に関するお知らせ」とし、「中東地域の情勢悪化の影響により、現在、航空便の運休や大幅な減便が発生しております。 これに伴い、対象地域へのお届けが困難な状況にあるため、誠に勝手ながら以下の通り発送の保留および新規ご注文の受付を一時停止させていただきます」と報告。詳細は下記のように説明している。
アラブ首長国連邦
エジプト
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
バーレーン
ヨルダン
【発送保留について】
下記期間内は、弊社にてお荷物を保管させていただきます。情勢が改善し配送が可能となった場合には、順次発送を再開いたします。
ご予約商品：発送予定日より最大約3ヶ月
在庫商品：ご注文日より最大約3ヶ月
なお、上記期間を経過しても発送の目処が立たない場合は、誠に残念ながらご注文をキャンセルとし、返金の手続きを行わせていただきます。
【現時点でキャンセルをご希望の場合】
現時点でキャンセルをご希望の際は、注文番号を添えてカスタマーサポートまでご連絡ください。
【新規ご注文の受付停止について】
該当地域のお客様につきましては、誠に勝手ながら新規ご注文の受付を一時停止とさせていただきます。
停止期間：運送会社の配送が再開されるまで
※ご注文受付再開の際は、改めてお知らせを掲示いたします。
該当期間中、対象地域のお客様は弊社公式ショップにて商品をご購入いただくことができません。ショップ上でカートに追加することが可能な商品でも、購入画面へ進む際に「500サーバーエラー」が表示される仕様となります。
【注意事項】
本ご案内はグッドスマイルカンパニー公式ショップにて直接ご購入いただいたお客様が対象です。各販売店様経由でご注文いただいた場合は、各販売店様へお問い合わせください。
対象地域は、各配送会社の運航状況および輸送制限に基づき判断しております。
ご注文内容や出荷状況、配送ルート等により、地域ごとに対応が異なる場合がございます。
今後の情勢や輸送状況の変化により、本案内の一部が変更となる場合がございます。
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