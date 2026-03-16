◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

WBC連覇という目標に届かず、涙をのんだ侍ジャパン。準々決勝ベネズエラ戦の9回にリリーフ登板した菊池雄星投手は、「アメリカに来てからが勝負だと思っていたので、僕も1イニングだけ、チームも1試合で終わってしまった。不完全燃焼だというのが正直なところ」と本音をこぼしました。

菊池投手は一次ラウンドの韓国戦に先発。初回に3失点を喫しますが、2回以降は立て直し、3回3失点でした。準々決勝のリリーフ登板は、「時間はなかったけれど最低限のことはできた」という言葉通り無失点に抑えましたが、「いまいち最後まで調子が上がらず、采配面ですごく使いづらい状況をつくってしまったので、申し訳なかった」と振り返りました。

悔しさをにじませつつ、合宿からの大会期間を「財産」と表現。「僕より10個、12個も年下の選手と混ざって練習することはなかったから、一緒に練習することで僕も勉強になった。非常に楽しい3週間だった」と話します。

今後のWBCについては、「また出られるように」と意欲。「(大会前に)最初で最後と言いましたけれど、改めてジャパンのユニホームを着たことで4年後に来たいと思った。39歳になっていますけれど、雄星が必要だと言ってもらえるような選手でありたいし、WBCの借りはWBCでしか返せませんから」と語りました。

さらに「今日も野球って難しいなと心の底から思いました」と話す菊池投手。「だからこそ勝ったらうれしいし、次はまた強い日本代表になって、また優勝できるように、ファンの皆さんの期待に応えられるように。そういうチームになっていくと思いますし、その輪の中に自分もいたいなと思いました」と日の丸への思いを口にします。

またメジャー8年目のシーズンへ、「僕自身も長いシーズンが始まるので、あすからはエンゼルスの投手として、シーズンを完走できるように」と切り替えました。