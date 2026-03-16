ドジャースのクレイトン・カーショー投手が改めて現役引退となりました。

MLBは15日、公式インスタグラムを通して、カーショー投手がWBCアメリカ代表のロースターから外れたことを発表しました。

新たにWBCアメリカ代表となったのは、ブルージェイズのリリーフのジェフ・ホフマン投手。これにより、カーショー投手は2度目のキャリア幕引きとなります。

カーショー投手は、昨季に18年間所属したドジャースを引退。通算で451先発を含め455試合に出場し、223勝96敗、3052奪三振、防御率2.53、ワールドシリーズ2連覇と華々しい幕引きで現役生活を終えていました。また、史上20人目となる3000奪三振を達成するなど、ドジャースのワールドシリーズ制覇に3度貢献しました。

カーショー投手がWBCでアメリカ代表に選出されたのは現役引退後、再び選手としてマウンドに戻ってきました。WBC本戦には登板はありませんでしたが、強化試合で腕を振るったカーショー投手。

再びの現役への幕引きにMLB公式インスタグラムは「カーショー、たくさんの思い出をありがとう！」と投稿しました。