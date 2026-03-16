ダウンタウンの松本人志さんが、高須クリニックのCM"第3弾"に登場した。日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の3月1日放送回から番組内で流れているCMで、放送回を経るごとに松本さんの変装度合が下がっていくビジュアル変化が話題となっている。



【動画】「どんどん変わる！」松本人志の高須クリニックCM七変化

3月1日の番組放送回で流れたCM"第1弾"では、松本さんは、同クリニック院長の高須克弥さんとの会議シーンに初登場。その際にはメガネ、ヒゲ、黒髪のウィッグといった変装姿で、約2年ぶりの地上波出演となった。



翌週の8日放送回では、細部に変化が加えられたCM"第2弾"が放送された。この日も松本さんが同じシーンでCMに起用されていたが、前回のバージョンとは異なり、松本さんの動きが多少変化していた。



そして、さらに翌週の15日放送回では再びバージョンが変化したCM"第3弾"が流れた。このCMの放送後には高須さんがXを更新しており、「どんどん進化する『ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCMなう」と言及している。その投稿にアップされた実際のCM"第3弾"では、ヒゲとメガネがなくなり、黒髪のカツラだけが残ったビジュアルの松本さんが映っており、3度目の出演を果たしている。



週ごとに"進化"する松本さんの姿に、ネット上でさまざまな反応が寄せられている。SNSでは、「来週も続きますか？」「隠す気無いだろww」「ひげが無くなってる〜！！」「眼鏡と髭なくしたんですねーw」「何パターン撮ってあるんだろう？」「どんどん変わる」「次はカツラが取れるのかな？」「ガキ使でお馴染みの七変化ですね」「変装が薄くなってるww」などのコメントがみられた。