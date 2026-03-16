松山英樹は13位後退 Cヤングが初のトップ5入り【男子世界ランキング】
3月15日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉代名詞“頭残し”が減った!? 松山英樹のビフォーアフター
米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）が15位から4位に急浮上。自身初のトップ5入りとなった。同大会を27位で終えた松山英樹は、1ランクダウンの13位。13位に入った久常涼は65位から61位に順位を上げた。日本勢3番手以下は中島啓太（122位）、金谷拓実（126位）、比嘉一貴（130位）、平田憲聖（186位）、金子駆大（197位）と続いている。LIVゴルフ第4戦を制したブライソン・デシャンボー（米国）は41位から33位に浮上した。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のトミー・フリートウッド（イングランド）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ザ・プレーヤーズ選手権 最終結果
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