プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。

14日と15日、アウェーで「琉球ゴールデンキングス」と対戦しました。

14日の「GAME1」は、昨シーズンのチャンピオンシップ準優勝の琉球に、81対95で敗れたヴェルカ。

15日の「GAME2」は一転、序盤から主導権を握ります。

ブラントリーや、イ・ヒョンジュンのスリーポイントシュート、

馬場のスティールからの得点などで、第1クオーターはリードを広げていきます。

第2クオーターに入ると、琉球が反撃。

一時は、4点差まで詰め寄られますが、馬場やジョンソン、イヒョンジュンのスリーポイントなどで13連続得点。

40対24とリードし、後半に入ります。

ヴェルカは第3クオーター以降も勢いそのままに、イ・ヒョンジュン、ジョンソンのスリーポイントシュートなどで得点を重ねると、試合終盤にはブラントリーが豪快なワンハンドダンクを決め、勝負あり。

この試合は、琉球に一度もリードを許さず、68対58で制しました。

2位の「名古屋」が連勝したため、ゲーム差はなくなりましたが、得失点差で西地区首位をキープしています。

次節は28日と29日、ホームに「仙台89ERS」を迎え討ちます。