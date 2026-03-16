aoen京助、雅久に“秒で落ちた”エピソード告白 “秒落ち”必至返答重ねる
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が16日、都内で2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを開催。メンバーが、雅久に“秒で落ちた”エピソードを明かした。
【ソロショット】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoen
タイトル曲にちなみ、メンバーに“秒で落ちた”エピソードを問われると、京助は「自分の（MV）撮影シーンが雪だったんです。寒かったのですが、最後の最後まで雅久が見て、リアクションしてくれていて、秒で落ちちゃいました」と告白。雅久は「普段から京助も努力家でかわいらしい弟なので、僕がただ単に京助が好きだから見ていたかったんです」と再び“秒落ち”必至な返答で会場を沸かせた。
イベントでは、今春から47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』を開催することを発表した。「秒で落ちた」「BLUE DIARY」を披露したほか、&TEAM・FUMAがMCを務めるなか、トーク企画やゲーム企画を楽しんだ。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビュー。10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースした。
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。
【『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』前半スケジュール】
※後半は後日発表予定
4月23日（木）東京・恵比寿ガーデンホール
4月27日（月）沖縄・Output
4月29日（水）徳島・club GRINDHOUSE
4月30日（木）香川・MONSTER
5月2日（土）愛媛・WstudioRED
5月3日（日）高知・キャラバンサライ
5月7日（木）福井・CHOP
5月10日（日）富山・MAIRO
5月13日（水）長野・CLUB JUNK BOX
5月14日（木）新潟・RED
5月18日（月）鹿児島・CAPARVO
5月19日（火）宮崎・LAZARUS
5月21日（木）大分・DRUM Be-7
5月23日（土）福岡・DRUM LOGOS
5月24日（日）熊本・B.9 V1
5月26日（火）佐賀・GEILS
5月27日（水）長崎・DRUM Be-7
6月10日（水）秋田・SWIN
6月11日（木）青森・Quarter
6月15日（月）岩手・盛岡WAVE
6月16日（火）宮城・仙台Rensa
6月18日（木）福島・郡山HSJ
6月19日（金）山形・session
【ソロショット】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoen
タイトル曲にちなみ、メンバーに“秒で落ちた”エピソードを問われると、京助は「自分の（MV）撮影シーンが雪だったんです。寒かったのですが、最後の最後まで雅久が見て、リアクションしてくれていて、秒で落ちちゃいました」と告白。雅久は「普段から京助も努力家でかわいらしい弟なので、僕がただ単に京助が好きだから見ていたかったんです」と再び“秒落ち”必至な返答で会場を沸かせた。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビュー。10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースした。
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。
【『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』前半スケジュール】
※後半は後日発表予定
4月23日（木）東京・恵比寿ガーデンホール
4月27日（月）沖縄・Output
4月29日（水）徳島・club GRINDHOUSE
4月30日（木）香川・MONSTER
5月2日（土）愛媛・WstudioRED
5月3日（日）高知・キャラバンサライ
5月7日（木）福井・CHOP
5月10日（日）富山・MAIRO
5月13日（水）長野・CLUB JUNK BOX
5月14日（木）新潟・RED
5月18日（月）鹿児島・CAPARVO
5月19日（火）宮崎・LAZARUS
5月21日（木）大分・DRUM Be-7
5月23日（土）福岡・DRUM LOGOS
5月24日（日）熊本・B.9 V1
5月26日（火）佐賀・GEILS
5月27日（水）長崎・DRUM Be-7
6月10日（水）秋田・SWIN
6月11日（木）青森・Quarter
6月15日（月）岩手・盛岡WAVE
6月16日（火）宮城・仙台Rensa
6月18日（木）福島・郡山HSJ
6月19日（金）山形・session