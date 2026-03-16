新潟“バスセンター”の「黄色いカレー」に感無量 ドランク塚地「甘い→辛い、辛い→甘い、延々行ける」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、16日午後10時から放送される。今回2軒目として、全国的にも話題の新潟・万代シティ“バスセンター”の「黄色いカレー」＆そばに舌つづみを打つ。
【番組カット】バスターミナルの一角に長机…そばとカレーを手にウキウキな塚地
同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡りをコンセプトにしている。
新潟に数あるカレー専門店をおさえて1位に選ばれるという「カレー」。これを求めて訪れたのは、新潟市・万代シティのバスターミナル（バスセンター）の一角にある「万代そば」。その味を求め、遠方からも人が集まり、長蛇の列を成し、レトルトカレーの販売も好調な一杯だ。
塚地は、具材がゴロゴロした黄色いカレーライスとかけそばを注文。夢中で食べる塚地は「甘い→辛い、辛い→甘い、延々行ける」と感無量の様子で、甘辛ループを楽しむ。
1軒目は、滋賀県長浜市で先代の父から受け継いだという『鴨そば』に舌つづみを打つ。
【番組カット】バスターミナルの一角に長机…そばとカレーを手にウキウキな塚地
同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡りをコンセプトにしている。
塚地は、具材がゴロゴロした黄色いカレーライスとかけそばを注文。夢中で食べる塚地は「甘い→辛い、辛い→甘い、延々行ける」と感無量の様子で、甘辛ループを楽しむ。
1軒目は、滋賀県長浜市で先代の父から受け継いだという『鴨そば』に舌つづみを打つ。