【WBC】“野球愛が止まらない”渡辺謙、出川哲朗＆ロッチ中岡とマイアミで合流 悔しさにじむ3ショットが話題「めっちゃレア」
俳優の渡辺謙（66）が16日、自身のインスタグラムを更新。WBC観戦のためにマイアミへ訪れていたお笑い芸人らとの3ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「ほんとに、野球大好きメンバーですね」WBC観戦、渡辺謙＆出川哲朗＆ロッチ中岡の悔しさにじむ3ショット
渡辺は「野球大好きな3人で 残念会のランチをしました」と書き出し、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）、お笑いタレント・出川哲朗（62）と楽しげに笑顔を見せる3ショットを披露している。
続けて「寄せては返す波の様に悔しさが込み上げる中 次のWBC 更には今年のペナントレースの話まで、尽きない野球愛を語り合いました。さぁ、今夜の大一番に向かって」とつづり、2枚目には悔しそうな表情をした3人の姿が捉えられていた。
異色の顔合わせに、コメント欄には「ほんとに、野球大好きメンバーですねー」「イッテQに謙さん出るのかと思った！」「凄いスリーショット めっちゃ良い写真」「めっちゃレアな3人にびっくり」などと、驚きの声が集まっている。
【写真】「ほんとに、野球大好きメンバーですね」WBC観戦、渡辺謙＆出川哲朗＆ロッチ中岡の悔しさにじむ3ショット
渡辺は「野球大好きな3人で 残念会のランチをしました」と書き出し、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）、お笑いタレント・出川哲朗（62）と楽しげに笑顔を見せる3ショットを披露している。
続けて「寄せては返す波の様に悔しさが込み上げる中 次のWBC 更には今年のペナントレースの話まで、尽きない野球愛を語り合いました。さぁ、今夜の大一番に向かって」とつづり、2枚目には悔しそうな表情をした3人の姿が捉えられていた。
異色の顔合わせに、コメント欄には「ほんとに、野球大好きメンバーですねー」「イッテQに謙さん出るのかと思った！」「凄いスリーショット めっちゃ良い写真」「めっちゃレアな3人にびっくり」などと、驚きの声が集まっている。