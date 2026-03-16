“手芸にハマる”北川景子、「娘と約束していた」新作のハンドメイド品を披露「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」「クオリティ高すぎ」
2児の母で俳優の北川景子（39）が16日、自身のXを更新。「第三弾は、娘と約束していたペンギンの赤ちゃんです」と書き出し、3作目となる手作りのぬいぐるみを公開した。
【写真】「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」娘のリクエストで作った“新作”のぬいぐるみ
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
最近では、ぬいぐるみ作りに挑戦し、8日の投稿で「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」、11日の投稿で「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました」と、かわいらしい2羽の鳥のぬいぐるみを披露していたが、間髪を入れずこの日も“新作”をお披露目。
「アカデミー賞も終わって、春休みにもなって、落ち着いたので今夜も」「またまたこんな時間」と夜な夜な手芸に没頭していたことを明かすとともに、「もふもふでかわいいです。並べてみるとさらにかわいい！」「#綿入れる前が好き」と新作のペンギンの赤ちゃんを真ん中に第1弾のシマエナガ、第2弾のひよこのぬいぐるみを並べたショットも紹介した。
コメント欄には「わぁ、ペンギンの赤ちゃんめっちゃかわいい！並べるとさらに癒されますね、素敵な夜の時間！」「ふわふわの赤ちゃん最高」「モフモフで可愛い」「第三弾もクオリティ高すぎです！」「なんとも言えない愛嬌がありますよね」「今にも『ピー』と鳴いて動き出しそうです」「手作りの温かさが伝わってきます」「娘さんの宝物になりますね」「こんな可愛い子たちを手作りしてくれるママさん、最高です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（47）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」娘のリクエストで作った“新作”のぬいぐるみ
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
「アカデミー賞も終わって、春休みにもなって、落ち着いたので今夜も」「またまたこんな時間」と夜な夜な手芸に没頭していたことを明かすとともに、「もふもふでかわいいです。並べてみるとさらにかわいい！」「#綿入れる前が好き」と新作のペンギンの赤ちゃんを真ん中に第1弾のシマエナガ、第2弾のひよこのぬいぐるみを並べたショットも紹介した。
コメント欄には「わぁ、ペンギンの赤ちゃんめっちゃかわいい！並べるとさらに癒されますね、素敵な夜の時間！」「ふわふわの赤ちゃん最高」「モフモフで可愛い」「第三弾もクオリティ高すぎです！」「なんとも言えない愛嬌がありますよね」「今にも『ピー』と鳴いて動き出しそうです」「手作りの温かさが伝わってきます」「娘さんの宝物になりますね」「こんな可愛い子たちを手作りしてくれるママさん、最高です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（47）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。