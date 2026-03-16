“手芸にハマる”北川景子、「娘と約束していた」新作のハンドメイド品を披露「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」「クオリティ高すぎ」

“手芸にハマる”北川景子、「娘と約束していた」新作のハンドメイド品を披露「ふわふわの赤ちゃん最高」「手作りの温かさが伝わってきます」「クオリティ高すぎ」