タレントの上沼恵美子（70）が、16日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気俳優を絶賛した。

先日、俳優・木村拓哉の主演映画「教場 Requiem」（監督中江功）を鑑賞したという上沼。「良かった」といい、「私はやっぱり、木村拓哉さんのファンやな、と思いましたね」と打ち明けた。

それまで同番組では「いい年齢の取り方」についてトークをしていたこともあり、同局・北村真平アナウンサーが「それこそ、いい年の重ね方をされてる」と触れると、上沼は「そうなのよ〜！」と同意した。

そして木村の演技について「いろんなことをおっしゃるが、あの方は芝居がうまいで」と絶賛。「熱心というか、勉強をしてはる」と褒めた。

これを受けて「シャンプーハット」てつじは、整体師に「正しい姿勢ってどんな姿勢ですか？」と質問した時のエピソードを披露。整体師からは「教場を見てください」と言われたことを明かすと、上沼は「敬礼をするシーンが多いんだけど、木村拓哉さんの敬礼が抜群だった」と共感した。

てつじは「たぶん木村さんは、相当警察官の方から姿勢を教わってる」と想像しながら、「アレが一番美しい姿勢」「役は姿勢」との整体師の言葉を紹介。上沼は「整体師さんも凄いな」と感心していた。