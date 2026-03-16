元ＣＢＣでＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」の司会も務める石井亮次アナウンサーが１４日、ＣＢＣテレビ「太田×石井のデララバ」ＹｏｕＴｕｂｅで、Ｒ−１グランプリ準決勝に挑戦した様子を公開。妻から言われた一言を明かした。

石井アナはピン芸人日本一を決める「Ｒ−１グランプリ」に挑戦し、準決勝に進出。その様子を番組は密着した。

石井アナは今回の挑戦について、妻が初めてほめてくれたと告白。「初めて。結婚して２３年、あんたのこと尊敬してるって言ってくれました。準々決勝通ったときに。あんたはえらいな、チャレンジして。恥ずかしいけど尊敬するわって」と嬉しそうに報告。「それが一個、大きな収穫でした」と今回のチャレンジでの喜びを述べた。

また番組で共演している爆笑問題の太田光にも感謝。「ここまでくると誰一人思ってない。たくさんの人にアドバイスを頂いた。太田さん。出るのやめときますと言ったときに『バカ野郎、逃げてんじゃねえよ』って」「背中を押されて」と振り返った。

結果は残念ながら決勝進出はならなかったが「めちゃめちゃ楽しい４分間。自分のやりたいことはできた」と充実感を漂わせていた。