2児の母・安田美沙子「春休みに向けて」大量の人参使った作り置き料理公開「子どもたちが喜びそう」「大活躍間違いなし」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの安田美沙子が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。人参を使用した作り置き料理を披露した。
【写真】43歳2児のママタレ「栄養豊富で美味しそう」大量の人参活用した作り置き料理
安田は「頂いた大量の人参を、春休みに向けて作り置き」と、料理中のキッチンの様子を公開。乱切りされた人参が入った鍋や、大量のミートソースを作ったフライパンが並んでいる。
この投稿には「子どもたちが喜びそう」「春休みに大活躍間違いなし」「参考になる」「栄養豊富で美味しそう」「ミートソースは便利ですよね」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児のママタレ「栄養豊富で美味しそう」大量の人参活用した作り置き料理
◆安田美沙子、大量の人参使った作り置き料理公開
安田は「頂いた大量の人参を、春休みに向けて作り置き」と、料理中のキッチンの様子を公開。乱切りされた人参が入った鍋や、大量のミートソースを作ったフライパンが並んでいる。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「子どもたちが喜びそう」「春休みに大活躍間違いなし」「参考になる」「栄養豊富で美味しそう」「ミートソースは便利ですよね」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】