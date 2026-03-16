手越祐也、怪我を報告「めちゃくちゃ痛いし感覚なくなる」ケア中の写真も公開
【モデルプレス＝2026/03/16】アーティストの手越祐也が16日、自身のInstagramを更新。フットサル中に手首を怪我したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】元STARTOイケメン「めちゃくちゃ痛いし感覚なくなる」患部ケア中の写真
手越は「久しぶりに怪我しました。笑」と切り出し、「俺の人生の怪我の9割以上はサッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル」「相手のシュート止めたときに手首持ってかれました」と状況を説明。「幸い骨折じゃなかったし、俺の周りには治療とかサポートしてくれる人もいるから回復はかなり早い方なんだけど、やっぱり完全ではないかな」と万全ではない体調を明かした。
また、「こんな投稿する人あんまりいないと思うけど、スポーツやってる人は捻挫とか俺みたいに手首やった時は、とにかくアイシングね」と、バケツに氷水を張って手首をアイシングしている写真を公開。「俺はバケツに氷張って、1分つけて1分休んでを5セットやってるんだけど、めちゃくちゃ痛いし感覚なくなるけど、絶対回復早くなるからおすすめ」と独自のケア方法を紹介している。
この投稿に、ファンからは「怪我と聞いて心配しましたが、骨折じゃなくて本当に良かったです」「アイシング中のバケツの写真、見ているだけで冷たさが伝わってきて痛々しいです」「手首のサポーター姿が心配ですが、無理せずしっかり治してくださいね」「お大事にしてください」といった心配の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元STARTOイケメン「めちゃくちゃ痛いし感覚なくなる」患部ケア中の写真
◆手越祐也、フットサルでの怪我を報告
手越は「久しぶりに怪我しました。笑」と切り出し、「俺の人生の怪我の9割以上はサッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル」「相手のシュート止めたときに手首持ってかれました」と状況を説明。「幸い骨折じゃなかったし、俺の周りには治療とかサポートしてくれる人もいるから回復はかなり早い方なんだけど、やっぱり完全ではないかな」と万全ではない体調を明かした。
◆手越祐也の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「怪我と聞いて心配しましたが、骨折じゃなくて本当に良かったです」「アイシング中のバケツの写真、見ているだけで冷たさが伝わってきて痛々しいです」「手首のサポーター姿が心配ですが、無理せずしっかり治してくださいね」「お大事にしてください」といった心配の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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