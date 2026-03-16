トゥーヴァージンズは、3月27日に発売する1960年代から1980年代に誕生したSF映画のポスターを掲載した「SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s」について、発売に先駆けて、一部書店にて先行販売＆ポスター展示を開始。対象書店で購入すると先着で、同書収録のポスターを使用した大判ポストカードがプレゼントされる。

「2001年宇宙の旅」「猿の惑星」「バーバレラ」が公開された1968年はSF映画史におけるキーポイントとなった。そこから「ロボコップ」が公開された87年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したSF映画黄金期といえる。同書は、「この＜黄金期＞に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめた究極のポスターブック」としている。A4変形256ページオールカラーで、価格は4,510円。

「SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s」

先行販売とポスター展示を行なうのは、3月16日より同書に推薦コメントを寄せた書店員が所属する紀伊國屋書店 新宿本店、ヴィレッジヴァンガード 下北沢店、代官山 蔦屋書店の3店舗と、3月20日より大垣書店 麻布台ヒルズ店。

各店舗では、先行販売に合わせて、著者である井上由一氏所蔵の貴重なポスターを実際に展示する。なお、紀伊國屋書店 新宿本店のポスター展示は3月16日より一部作品を展示、3月27日より全作品を展示する。

また、代官山 蔦屋書店と大垣書店 麻布台ヒルズ店の2店舗では、展示されているポスターを実際に購入することができる。