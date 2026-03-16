無印良品、総合1位は『発酵導入美容液』 最新・人気商品ランキング全7部門を一挙公開【一覧】
良品計画が運営する「無印良品」が16日、公式インスタグラムを更新。2025年春に開催した『無印良品週間』で、人気があった商品のランキングを発表した。
【写真】無印良品、総合1位は「発酵導入美容液」 2025年春・人気商品ランキング7部門
投稿では、20日から始まる「無印良品週間」も告知され、「今回の『無印良品週間』での買い物の参考にしてください」と呼びかけている。
「総合」「食品」「日用品・消耗品」「コスメ・ケア用品」「衣料品」「家具・寝具」「収納用品」合計7部門のランキングを一挙紹介する。
【総合ランキング】
1位『発酵導入美容液』
2位『素材を生かしたカレー バターチキン』
3位『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』
4位『再生ポリエチレン入り ごみ袋』
5位『水回りの汚れ用 掃除シート』
【日用品・消耗品】
1位『再生ポリエチレン入り ごみ袋』
2位『水回りの汚れ用 掃除シート』
3位『ウレタンフォーム三層スポンジ／グレー3個入り』
4位『浅型水切りネット』
5位『さらさら描けるゲルインキボールペン ノック式』
【コスメ・ケア用品】
1位『発酵導入美容液』
2位『マイルドジェルクレンジング（大容量）』
3位『生成カットコットン』
4位『発酵導入化粧液』
5位『洗顔泡立てネット』
【衣料品】
1位『婦人 天竺編みボートネック七分袖Tシャツ』
2位『婦人 なめらかミディショーツ』
3位『婦人 足なり直角 履き口やわらか 靴下（口ゴムなし・三層）』
4位『婦人 フライス編みハイライズショーツ』
5位『婦人 天竺編みクルーネック長袖Tシャツ』
【家具・寝具】
1位『壁に付けられる家具フック』
2位『洗いざらしまくらカバー 43センチ×63センチ用』
3位『壁に付けられる家具棚』
4位『洗いざらし掛ふとんカバー・S』
5位『綿 サッカー織 まくらカバー 43センチ×63センチ用』
【収納用品】
1位『やわらかポリエチレンケース・中』
2位『再生ポリプロピレン入り ファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド』
3位『やわらかポリエチレンケース・大』
4位『再生ポリプロピレン入り スタンドファイルボックス』
5位『再生ポリプロピレン入り ファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・1／2』
【食品】
1位『素材を生かしたカレー バターチキン』
2位『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』
3位『不揃い 塩パン風バウム』
4位『てんさい糖ビスケット』
5位『不揃い 桜バウム』
※25年3月20日〜3月31日の無印良品週間期間中の受注件数をもとに集計
※26年3月16日現在、販売継続中の商品のみ掲載
※ネットストアは3月31日（火）午前10時まで
※無印良品メンバー（MUJI アプリでの会員登録済み・ログイン済み、MUJI Card会員、LINE会員証利用）限定
※一部優待除外店舗、割引除外品あり
※3月16日（月）から4月8日（水）までの期間、一部商品を除き、ネットストアでの店舗受け取りサービスの利用、および店舗での取り寄せを停止する
【写真】無印良品、総合1位は「発酵導入美容液」 2025年春・人気商品ランキング7部門
投稿では、20日から始まる「無印良品週間」も告知され、「今回の『無印良品週間』での買い物の参考にしてください」と呼びかけている。
「総合」「食品」「日用品・消耗品」「コスメ・ケア用品」「衣料品」「家具・寝具」「収納用品」合計7部門のランキングを一挙紹介する。
1位『発酵導入美容液』
2位『素材を生かしたカレー バターチキン』
3位『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』
4位『再生ポリエチレン入り ごみ袋』
5位『水回りの汚れ用 掃除シート』
【日用品・消耗品】
1位『再生ポリエチレン入り ごみ袋』
2位『水回りの汚れ用 掃除シート』
3位『ウレタンフォーム三層スポンジ／グレー3個入り』
4位『浅型水切りネット』
5位『さらさら描けるゲルインキボールペン ノック式』
【コスメ・ケア用品】
1位『発酵導入美容液』
2位『マイルドジェルクレンジング（大容量）』
3位『生成カットコットン』
4位『発酵導入化粧液』
5位『洗顔泡立てネット』
【衣料品】
1位『婦人 天竺編みボートネック七分袖Tシャツ』
2位『婦人 なめらかミディショーツ』
3位『婦人 足なり直角 履き口やわらか 靴下（口ゴムなし・三層）』
4位『婦人 フライス編みハイライズショーツ』
5位『婦人 天竺編みクルーネック長袖Tシャツ』
【家具・寝具】
1位『壁に付けられる家具フック』
2位『洗いざらしまくらカバー 43センチ×63センチ用』
3位『壁に付けられる家具棚』
4位『洗いざらし掛ふとんカバー・S』
5位『綿 サッカー織 まくらカバー 43センチ×63センチ用』
【収納用品】
1位『やわらかポリエチレンケース・中』
2位『再生ポリプロピレン入り ファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド』
3位『やわらかポリエチレンケース・大』
4位『再生ポリプロピレン入り スタンドファイルボックス』
5位『再生ポリプロピレン入り ファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・1／2』
【食品】
1位『素材を生かしたカレー バターチキン』
2位『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』
3位『不揃い 塩パン風バウム』
4位『てんさい糖ビスケット』
5位『不揃い 桜バウム』
※25年3月20日〜3月31日の無印良品週間期間中の受注件数をもとに集計
※26年3月16日現在、販売継続中の商品のみ掲載
※ネットストアは3月31日（火）午前10時まで
※無印良品メンバー（MUJI アプリでの会員登録済み・ログイン済み、MUJI Card会員、LINE会員証利用）限定
※一部優待除外店舗、割引除外品あり
※3月16日（月）から4月8日（水）までの期間、一部商品を除き、ネットストアでの店舗受け取りサービスの利用、および店舗での取り寄せを停止する