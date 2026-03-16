TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の16日放送で冒頭、MCの垣花正が11日の放送内容について謝罪した。

垣花は「3月11日（水）に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がございました」と当該事案を発表。

「ホームページに寄せられた投稿を紹介する場面で、その内容を放送したものでしたが、番組の認識が甘かったことが原因で、投稿内容をそのまま放送しNight Tempo様に不快感を与えるものとなってしまいました」と説明した。

「番組として放送を通じてNight Tempo様を揶揄する意図はありませんでしたが、ひとえに番組の責任であり、重大な問題と捉えております」と見解。「今後番組内で取り扱う表現について、見直して参ります」とした「Night Tempo様を傷つける結果になってしまったことをNight Tempo様ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「またこれにより3月14日（土）開催の『70号室の住人 LIVE!!!!』への出演のキャンセルに繋がり イベントへの準備を進めていらっしゃったNight Tempo様ならびに関係者の皆様、『70号室の住人 LIVE!!!!』関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪。「また番組視聴者の皆様、『70号室の住人LIVE!!!!』を楽しみにされていた皆様、実際にライブに足を運んでいただいた皆様に対して、このような結果を招いてしまいましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」とし深々と頭を下げた。

番組では11日の放送内で、韓国人プロデューサー・DJのNight Tempoを連想させる投稿ネームの投稿を紹介。これを受け、Night Tempoは自身のXで、イベントへの出演キャンセルを報告。「僕がイベント出演をキャンセルした理由はこちらです」としたうえで「人の名前を下品にしてテレビに貼る事が日本では大丈夫ですか…？僕は外国人で理解出来なくて…」と不快感を示していた。

番組公式サイトでは14日、当該事案の謝罪文を掲載。Night Tempo本人、関係者やファン、視聴者に向け謝罪していた。