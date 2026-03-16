岡山市北区の総合建設業、三協クリエイトが立ち上げた社会人野球部が初の公式戦に臨みました。

マスカットスタジアムで開催された社会人・大学対抗野球大会で初の公式戦を迎えた三協クリエイト、相手は岡山商科大学です。試合は3回裏、ノーアウト満塁とした三協クリエイトは山本の犠牲フライで先制します。しかし、2点リードで迎えた7回表、2番手の橋本が1アウト1・2塁からスリーベースヒットを浴びるなどし逆転を許します。社会人としての意地を見せたい三協クリエイトはその裏、高木のタイムリーなどでこの回4点をあげ逆転、8回に1点を失ったものの初の公式戦で勝利しました。

（三協クリエイト 藤原大智キャプテン）

「（点を）取られた分取り返そうとか、そういう意識も打席でも見られましたし攻撃でも見られたので、すごいいい内容の試合ができたんじゃないかと思います」

（三協クリエイト 亀澤恭平監督）

「まだまだレギュラーも決まってないですし、本当にこれからあと2か月半くらいですね、選手としっかり競争してですね、ベスト布陣を挑んでいこうかなと思います」

創部1年目での都市対抗野球本選出場に向け三協クリエイトは5月29日からの1次予選に挑みます。