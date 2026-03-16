サッカーJ1ファジアーノ岡山は、おととい（14日）アウェーで清水エスパルスと対戦しました。ここまで2連勝と勢いに乗っているファジアーノ。試合は、序盤から清水のペースで進みます。しかし、持ち味の堅い守りで得点を防ぎ前半をスコアレスで折り返します。後半13分、試合が動きます。相手のシュートを一度ブロックしましたが、その後押し込まれ先制を許します。なんとか追いつきたいファジアーノは、後半35分一美のクロスに合わせたのはウェリック・ポポ！加入後、初ゴールを決め同点に追いつきます。試合はそのまま引き分けに終わり、PK戦に。ファジアーノは、3本目と4本目を決められず3連勝とはなりませんでした。

（木山隆之監督）

「自分たちの出来も今年の中で一番良くなかったかな。PK戦に負けたのは非常に悔しいですけど、また次につなげていきたい」

次節はあさってアウェーでセレッソ大阪と対戦します。

J3・カマタマーレ讃岐は、きのう（15日）、アウェーで徳島ヴォルティスと対戦。カマタマーレは序盤から果敢に攻めていきますが相手の守備を破れず得点には繋がりません。そして前半38分、相手に隙をつかれ先制されます。エンドが変わった後半も追いつくことはできず1対0で敗れました。次節は今月22日、ホームで奈良クラブを迎え撃ちます。