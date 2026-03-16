中東情勢の悪化により、先週、原油価格が大幅に値上がりした山形県内。週明けのきょう、山形市内のガソリン価格に変化はあったのでしょうか。街を取材しました。

【写真を見る】今週のガソリン価格は？若干落ち着くも200円超えのところも...今後の価格はどうなる？ 政府は石油備蓄の放出を開始（山形）

先週、市内のガソリンスタンドでのガソリン価格は２００円を超えているところも。週明けのきょうはどうなっているのかみていきます。

■若干落ち着いたものの...

きょう、山形市内のガソリンスタンドを見てみると・・・ガソリンスタンドは１８３円の場所も。

少し落ち着いたように感じますが、まだまだ高いのが現状。中には、２００円に迫る所や２００円を超えているところも。

きょうの山形市内では、先週に比べると価格は若干落ち着いているものの、今月９日時点での県内のレギュラーガソリンの平均小売価格１７０円１０銭を上回るガソリンスタンドが多く見られました。

この状況では１７０円台のガソリン価格を見て『安い』と思ってしまうのが怖いと思うほど。

■政府は石油備蓄の放出を開始

今月下旬以降、原油の輸入が大幅に減るおそれがあるとして、きょう政府は石油備蓄の放出を始めました。

さらに１９日からはガソリン１リットルあたりの値段を１７０円程度に抑えるための補助金の支給も行われる予定です。