Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、韓国の雑誌『DAZED KOREA』2026年4月号の3種類の表紙とデジタルカバーに登場。天使のような美しいビジュアルでファンを魅了している。

【写真】Stray Kidsフィリックス、春の日差しの中の銀髪天使ビジュアル （9本）【動画＆写真】金髪×adidasのジャージでクールな表情のスキズ・フィリックス（2本）

■春の日差しの中で花開く、Stray Kidsフィリックスの儚さと美しさ

今回、雑誌の公式SNSに公開されたのは、「春、花、愛、フィリックス」とコメントが添えられた表紙（2・5・8つ目の投稿）とデジタルカバーの写真、計9枚。フィリックスは、アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のジュエリーを身につけて登場している。

まず、春めいた陽光と柔らかなオレンジ色のフィルターが印象的な投稿では、ゴールドのジュエリーをまとったフィリックスが、光に溶け込むような銀髪と光沢感のある白の衣装で登場。ベッドに横たわり、カメラに儚げな視線を向ける姿は、まるで“天使”のような美しさを放っている。さらに後ろ姿を捉えたカットでは、背中が大胆に開いたデザインの衣装から、なめらかな素肌がのぞく。

続いて公開されたのは、フィリックスの濃いまつげ一本一本まで見えそうなアップショットの数々。手に持ったピンクのカーネーションのように可憐な顔立ちや、リングをはめた手元、甘い眼差し、そしてレモンをくわえた印象的なカットも。射るような視線や、まぶしそうに見上げる表情など、フィリックスの純粋さと透明感あふれる美しさを丁寧に切り取ったカバーショットとなっている。

SNSでは「天使だ…」「美、そのもの」「美しすぎる背中」「後ろ姿も綺麗すぎて泣きそう」「羽どこかに置いてきちゃったの？」「どの写真も良い」「3種類全部予約します」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■写真＆動画：金髪×adidasのジャージでクールな表情のスキズ・フィリックス