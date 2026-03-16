　16日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8871枚だった。うちプットの出来高が5167枚と、コールの3704枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の293枚（325円安865円）。コールの出来高トップは6万円の522枚（90円安110円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 165　　　-1　　　 1　　72500　
　 165　　　-2　　　 2　　70000　
　　73　　　-2　　　 2　　69000　
　　28　　　-3　　　 3　　68000　
　　25　　　-4　　　 4　　67000　
　　39　　　-5　　　 6　　66000　
　 196　　　-8　　　 9　　65000　
　　57　　 -13　　　11　　64500　
　 108　　 -15　　　14　　64000　
　　30　　 -30　　　18　　63500　
　 127　　 -25　　　23　　63000　
　　59　　 -39　　　30　　62500　
　 134　　 -37　　　40　　62000　
　　 5　　 -39　　　46　　61875　
　　 8　　 -48　　　43　　61750　
　　 4　　 -51　　　47　　61625　
　　40　　 -67　　　47　　61500　
　　 8　　 -63　　　56　　61250　
　　15　　 -66　　　70　　61125　
　 200　　 -71　　　65　　61000　
　　 1　　 -42　　　93　　60875　
　　 7　　　　　　　71　　60750　
　　 5　　 -55　　　85　　60625　
　　59　　 -89　　　87　　60500　
　　 3　　 -63　　 100　　60375　
　　 5　　-119　　　94　　60250　
　　 6　　 -66　　 115　　60125　
　 522　　 -90　　 110　　60000　
　　 6　　 -99　　 112　　59875　
　　 4　　-133　　 126　　59750　
　　 2　　-102　　 130　　59625　
　　74　　-101　　 148　　59500　
　　 4　　-102　　 151　　59375　
　　 8　　-159　　 161　　59250　
　 386　　-116　　 189　　59000　
　　 5　　　　　　 190　　58875　
　　 1　　-142　　 253　　58750　
　　48　　-186　　 244　　58500　
　　23　　-172　　 278　　58250　
　　 3　　-165　　 295　　58125　
　 189　　-155　　 315　　58000　
　　 5　　-190　　 330　　57750　
　 104　　-180　　 385　　57500　
　　 7　　-255　　 440　　57250　
　　 4　　-270　　 455　　57125　
　 194　　-185　　 495　　57000　
　　 9　　-250　　 540　　56750　
　　 1　　-130　　 650　　56625　
　　53　　-300　　 605　　56500　
　　11　　-300　　 640　　56375　
　　 8　　-250　　 655　　56250　
　　80　　-270　　 745　　56000　
　　 1　　 -95　　 925　　55875　
　　 1　　-255　　 810　　55750　
　　 3　　-440　　 770　　55625　
　　31　　-360　　 905　　55500　　3350 　　 -40　　　 4　
　　 1　　-330　　 955　　55250　
　 105　　-250　　1100　　55000　　3120 　　 +35　　　 9　
　　 1　　　　　　1275　　54875　
　　 2　　　　　　1255　　54625　
　　21　　-325　　1290　　54500　　2380 　　-300　　　10　
　　 1　　-220　　1545　　54375　
　　10　　-420　　1405　　54250　
　　 1　　-420　　1470　　54125　
　　88　　-260　　1550　　54000　　2195 　　-295　　　11　
　　 1　　-690　　1670　　53750　
　　13　　-760　　1675　　53625　
　　33　　-420　　1810　　53500　　1900 　　-330　　　35　