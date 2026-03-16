日経225オプション5月限（16日日中） 4万2000円プットが出来高最多128枚
16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1101枚だった。うちプットの出来高が851枚と、コールの250枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の128枚（85円安400円）。コールの出来高トップは6万8000円の32枚（19円安26円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -4 4 75000
11 -8 8 72500
11 -14 16 70000
2 -12 21 69000
32 -19 26 68000
12 39 67000
3 57 66000
9 -52 77 65000
11 -32 118 64000
12 -88 150 63000
9 -71 219 62000
2 222 61750
16 -27 298 61500
12 300 61000
1 -130 395 60500
8 -175 400 60000
16 -195 575 59000
9 -175 615 58750
1 -145 690 58500
1 -75 785 58375
11 -205 775 58000
1 -245 930 57250
2 -280 940 57125
2 1125 56500
4 -200 1390 56000
1 -235 1670 55500
9 -245 1785 55000
10 2055 54500
16 2505 53625
53500 2615 -225 5
13 2695 53250 2855 +160 8
1 3040 53000 2395 -245 31
52500 2540 +230 34
52375 2150 -240 3
51875 2115 +85 1
51625 2060 -30 8
51500 2035 +20 2
51375 1970 +75 1
51250 1930 1
51125 1870 -85 1
51000 1850 -70 1
50875 1795 -85 1
50625 1615 -195 2
50500 1555 -220 1
50250 1620 3
50125 1660 1
50000 1565 +25 29
49875 1595 2
49000 1260 -135 7
48500 1105 -165 4
47250 945 -70 2
47000 980 -30 1
46500 955 +45 4
46000 775 -100 10
