　16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1101枚だった。うちプットの出来高が851枚と、コールの250枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の128枚（85円安400円）。コールの出来高トップは6万8000円の32枚（19円安26円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-4　　　 4　　75000　
　　11　　　-8　　　 8　　72500　
　　11　　 -14　　　16　　70000　
　　 2　　 -12　　　21　　69000　
　　32　　 -19　　　26　　68000　
　　12　　　　　　　39　　67000　
　　 3　　　　　　　57　　66000　
　　 9　　 -52　　　77　　65000　
　　11　　 -32　　 118　　64000　
　　12　　 -88　　 150　　63000　
　　 9　　 -71　　 219　　62000　
　　 2　　　　　　 222　　61750　
　　16　　 -27　　 298　　61500　
　　12　　　　　　 300　　61000　
　　 1　　-130　　 395　　60500　
　　 8　　-175　　 400　　60000　
　　16　　-195　　 575　　59000　
　　 9　　-175　　 615　　58750　
　　 1　　-145　　 690　　58500　
　　 1　　 -75　　 785　　58375　
　　11　　-205　　 775　　58000　
　　 1　　-245　　 930　　57250　
　　 2　　-280　　 940　　57125　
　　 2　　　　　　1125　　56500　
　　 4　　-200　　1390　　56000　
　　 1　　-235　　1670　　55500　
　　 9　　-245　　1785　　55000　
　　10　　　　　　2055　　54500　
　　16　　　　　　2505　　53625　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2615 　　-225　　　 5　
　　13　　　　　　2695　　53250　　2855 　　+160　　　 8　
　　 1　　　　　　3040　　53000　　2395 　　-245　　　31　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2540 　　+230　　　34　
　　　　　　　　　　　　　52375　　2150 　　-240　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51875　　2115 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51625　　2060 　　 -30　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51500　　2035 　　 +20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1970 　　 +75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1930 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1870 　　 -85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1850 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1795 　　 -85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1615 　　-195　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1555 　　-220　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1620 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1660 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1565 　　 +25　　　29　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1595 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1260 　　-135　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1105 　　-165　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 945 　　 -70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 980 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 955 　　 +45　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 775 　　-100　　　10　