日経225オプション6月限（16日日中） 6万円コール830円
16日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は41枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは6万円の5枚（130円安830円）だった。プットのの合計出来高は28枚。プットの出来高トップは5万3000円の12枚（3045円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -2 24 75000
3 35 72500
1 66 70000
5 -130 830 60000
2 2415 55000
53000 3045 12
51500 2430 1
50000 2000 1
47500 1400 +95 1
41000 550 1
40000 440 -60 1
30000 161 -34 2
25000 112 0 7
19500 43 1
19000 41 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -2 24 75000
3 35 72500
1 66 70000
5 -130 830 60000
2 2415 55000
53000 3045 12
51500 2430 1
50000 2000 1
47500 1400 +95 1
41000 550 1
40000 440 -60 1
30000 161 -34 2
25000 112 0 7
19500 43 1
19000 41 1
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