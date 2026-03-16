　16日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は41枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは6万円の5枚（130円安830円）だった。プットのの合計出来高は28枚。プットの出来高トップは5万3000円の12枚（3045円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-2　　　24　　75000　
　　 3　　　　　　　35　　72500　
　　 1　　　　　　　66　　70000　
　　 5　　-130　　 830　　60000　
　　 2　　　　　　2415　　55000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　3045 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51500　　2430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　2000 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1400 　　 +95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 550 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 440 　　 -60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 161 　　 -34　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　 112 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　19500　　　43 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　41 　　　　　　　 1　


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