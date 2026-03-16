ホーチキ <6745> [東証Ｐ] が3月16日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の80円→120円(前期は80円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、安定した株主配当の維持を原則としたうえで、財務状況や利益水準を総合的に勘案することを基本方針としております。配当金につきましては、中長期視点での持続的な成長に必要な投資を実行したうえで、配当性向やDOE（株主資本配当率）等の指標も勘案しながら、累進的配当方針の維持に努めてまいります。この方針に基づき、当期の業績予想を踏まえ、2026年３月期の期末配当予想を、2025年５月８日公表の１株当たり40円から、40円増配の１株当たり80円に修正いたします。この結果、2026年３月期の年間配当予想は、前期実績から40円増配の１株当たり120円となる予定です。なお、当社は2026年２月４日公表の「株式分割に関するお知らせ」のとおり、2026年４月１日付で株式分割を予定しておりますが、2026年３月期末の配当及び本配当予想の修正への影響はございません。

