XG、“大切に歌い続けてきた楽曲”をサプライズ披露「私たちは止まらず、これからもずっと走り続けます」
7人組アーティストグループ・XGの自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の福井公演が、14日にサンドーム福井にて開催された。
【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！
1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげた同ツアーは、これまでに横浜3公演、大阪2公演、名古屋2公演を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大きな熱狂を生み出してきた。
今回の福井公演もこれまでの公演と同様に、個性的な衣装に身を包んだメンバーが圧倒的なパフォーマンスで終始、オーディエンスを魅了。『THE CORE - 核』収録曲を中心に、ライブオリジナルアレンジも織り交ぜた代表曲も含む全24曲を披露し、最初から最後まで一瞬たりとも観客の視線と心を離さず、約1万人を動員した会場を深い陶酔へと導いた。
同公演は、プロデューサーの逮捕騒動後初のライブ。アンコール前にはMCにてメンバーひとりひとりがファンへ向けて感謝の想いが伝えられた。そしてアンコールのラストには、XGが練習生時代から聴いていた、思い入れの深い楽曲「JUST STAND UP!」（Artists Stand Up To Cancerのカバー）をサプライズで披露。ステージ上で力強く届けられた「何があってもうまくいく」「諦めないで」といったメッセージ性あふれる歌詞は、幾多の挑戦を乗り越えてきた現在のXGメンバーの境地や想いと重なり、会場は大きな感動と温かな拍手に包まれ、ステージは幕を閉じた。
このパフォーマンスはYouTubeでも生配信が行われ、国内外のファンからも多くの反響が寄せられている。
メンバーは最後に「ALPHAZ、大好きー！」と述べ、温かな空気に包まれた福井公演は大盛況のうちに幕を閉じた。
セカンドワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』はこのあと、宮城、兵庫、福岡、東京を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定だ。
■XGメンバー MCコメント
▼JURIN
今夜この最高に美しい宇宙時間を一緒に作ってくださり、本当にありがとうございました。
▼HARVEY
改めてALPHAZの愛を感じることができ、本当に幸せです。
▼CHISA
うれしいときも、苦しいときも、どんな瞬間も乗り越えて、私たちはここに立っています。
▼JURIA
そしてその隣には、いつもALPHAZがいてくれました。
▼HINATA
みなさんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます。
▼COCONA
私たちは止まらず、これからもずっと走り続けます。
▼MAYA
これからもALPHAZと一緒に素敵な景色を見たいです。
【ライブ写真】ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演のステージショットがたっぷり！
1月23日にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っさげた同ツアーは、これまでに横浜3公演、大阪2公演、名古屋2公演を開催し、計約11万人を動員するなど各地で大きな熱狂を生み出してきた。
同公演は、プロデューサーの逮捕騒動後初のライブ。アンコール前にはMCにてメンバーひとりひとりがファンへ向けて感謝の想いが伝えられた。そしてアンコールのラストには、XGが練習生時代から聴いていた、思い入れの深い楽曲「JUST STAND UP!」（Artists Stand Up To Cancerのカバー）をサプライズで披露。ステージ上で力強く届けられた「何があってもうまくいく」「諦めないで」といったメッセージ性あふれる歌詞は、幾多の挑戦を乗り越えてきた現在のXGメンバーの境地や想いと重なり、会場は大きな感動と温かな拍手に包まれ、ステージは幕を閉じた。
このパフォーマンスはYouTubeでも生配信が行われ、国内外のファンからも多くの反響が寄せられている。
メンバーは最後に「ALPHAZ、大好きー！」と述べ、温かな空気に包まれた福井公演は大盛況のうちに幕を閉じた。
セカンドワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』はこのあと、宮城、兵庫、福岡、東京を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定だ。
■XGメンバー MCコメント
▼JURIN
今夜この最高に美しい宇宙時間を一緒に作ってくださり、本当にありがとうございました。
▼HARVEY
改めてALPHAZの愛を感じることができ、本当に幸せです。
▼CHISA
うれしいときも、苦しいときも、どんな瞬間も乗り越えて、私たちはここに立っています。
▼JURIA
そしてその隣には、いつもALPHAZがいてくれました。
▼HINATA
みなさんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます。
▼COCONA
私たちは止まらず、これからもずっと走り続けます。
▼MAYA
これからもALPHAZと一緒に素敵な景色を見たいです。