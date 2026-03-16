&TEAM・FUMA、aoenイベントにサプライズ登場 会場どよめき＆雅久も喜び「FUMAくんっ！」
&TEAMのFUMAが、後輩にあたる新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）の2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントにサプライズ登場した。
【写真】かっこよすぎ…！息ぴったりのパフォーマンスをする雅久＆京助
aoenの先輩にあたるFUMAがサプライズで登場すると、会場はどよめき、親交の深い雅久は「FUMAくんっ！」と感激。FUMAもほほ笑みながら「雅久〜！ありがとうね」と目を見つめながら優しく返し、和やかな雰囲気に包まれた。
また、タイトル曲「1秒ダンス」の振りをしながら、ひと節口ずさむ場面も。さらに、足をけがしている琉楓に「足、大丈夫ですか？」と気に掛ける場面もあった。
イベントでは、今春から47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』を開催することを発表した。「秒で落ちた」「BLUE DIARY」を披露したほか、&TEAM・FUMAがMCを務めるなか、トーク企画やゲーム企画を楽しんだ。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビュー。10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースした。
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。
【写真】かっこよすぎ…！息ぴったりのパフォーマンスをする雅久＆京助
aoenの先輩にあたるFUMAがサプライズで登場すると、会場はどよめき、親交の深い雅久は「FUMAくんっ！」と感激。FUMAもほほ笑みながら「雅久〜！ありがとうね」と目を見つめながら優しく返し、和やかな雰囲気に包まれた。
イベントでは、今春から47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』を開催することを発表した。「秒で落ちた」「BLUE DIARY」を披露したほか、&TEAM・FUMAがMCを務めるなか、トーク企画やゲーム企画を楽しんだ。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビュー。10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースした。
2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。