『5時に夢中！』放送内容めぐり改めて謝罪 垣花正アナが冒頭で伝える
TOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）が、16日に放送。 冒頭で、11日の放送内容について、垣花正アナが謝罪した。
【写真】「僕はこれからも日本が大好きです」騒動について心境をつづったNight Tempo
垣花アナが「まずは、番組冒頭ですが、お詫びです」と切り出すと「3月11日、水曜日に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がございました。ホームページに寄せられた投稿を紹介する場面で、その内容を放送したものでしたが、番組の認識が甘かったことが原因で、投稿内容をそのまま放送し、Night Tempo様に不快感を与えるものとなってしまいました」と伝えた。
続けて「番組として放送を通じてNight Tempo様を揶揄する意図はありませんでしたが、ひとえに番組の責任であり、重大な問題と捉えております。今後番組内で取り扱う表現について、見直してまいります。Night Tempo様を傷つける結果になってしまったことをNight Tempo様ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝意を伝えた。
さらに「また、これにより、3月14日開催の「70号室の住人 LIVE!!!!」の出演のキャンセルにつながり、イベントへの準備を進めていらっしゃった、Night Tempo様ならびに関係者の皆様、「70号室の住人 LIVE!!!!」の関係者の皆様に、多大なご迷惑をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。また、番組視聴者の皆様、「70号室の住人 LIVE!!!!」を楽しみにされていた皆様、実際にライブに足を運んでいただいた皆様に対して、このような結果を招いてしまいましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と、冒頭1分25秒ほどを使って謝罪した。
11日の送内容では同コーナー内で、韓国人プロデューサー／DJのNight Tempoの名前を連想させる投稿者ネームをテロップ付で紹介。これにNight Tempoは自身のSNSで「人の名前を下品にしてテレビに貼る事が日本では大丈夫ですか..？僕は外国人で理解出来なくて..」と投稿していた。
この事態を受け、Night TempoはTOKYO MXが協力企業として参加している14日開催のイベント「70号室の住人 LIVE!!!!」の出演をキャンセルしたと明かしていた。14日、同番組の公式サイトで謝罪文を掲載していた。
【写真】「僕はこれからも日本が大好きです」騒動について心境をつづったNight Tempo
垣花アナが「まずは、番組冒頭ですが、お詫びです」と切り出すと「3月11日、水曜日に『5時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーにおきまして、配慮に欠ける表現がございました。ホームページに寄せられた投稿を紹介する場面で、その内容を放送したものでしたが、番組の認識が甘かったことが原因で、投稿内容をそのまま放送し、Night Tempo様に不快感を与えるものとなってしまいました」と伝えた。
さらに「また、これにより、3月14日開催の「70号室の住人 LIVE!!!!」の出演のキャンセルにつながり、イベントへの準備を進めていらっしゃった、Night Tempo様ならびに関係者の皆様、「70号室の住人 LIVE!!!!」の関係者の皆様に、多大なご迷惑をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。また、番組視聴者の皆様、「70号室の住人 LIVE!!!!」を楽しみにされていた皆様、実際にライブに足を運んでいただいた皆様に対して、このような結果を招いてしまいましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と、冒頭1分25秒ほどを使って謝罪した。
11日の送内容では同コーナー内で、韓国人プロデューサー／DJのNight Tempoの名前を連想させる投稿者ネームをテロップ付で紹介。これにNight Tempoは自身のSNSで「人の名前を下品にしてテレビに貼る事が日本では大丈夫ですか..？僕は外国人で理解出来なくて..」と投稿していた。
この事態を受け、Night TempoはTOKYO MXが協力企業として参加している14日開催のイベント「70号室の住人 LIVE!!!!」の出演をキャンセルしたと明かしていた。14日、同番組の公式サイトで謝罪文を掲載していた。