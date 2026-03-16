『ばけばけ』ヘブンの前に司之介が現れる 第117回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第117回（17日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、10年が経ち、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子供たちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。
今回は、なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（高石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。そして……今日も今日とてミルクホールにいるヘブン。その前に、司之介が現れる。「同じ”匂い”」を感じたと司之介は話しだす。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、10年が経ち、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキは、そんなヘブンを支えながら、子供たちを愛する。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。