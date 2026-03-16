トレエン斎藤、KOTAROと本格ダンスコラボ 『呪術廻戦』禪院直哉のコスプレも髪かき上げてカツラ取れる
こっちのけんとの「はいよろこんで」の“ギリギリダンス”を手掛けたことで知られるダンサーのKOTARO IDE（コータローイデ）が12日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司と初コラボしたダンス動画を公開した。
【動画】トレエン斎藤が『呪術廻戦』禪院直哉のコス 髪かき上げ再現もカツラ取れる
アニメ『呪術廻戦』オープニングテーマとなるKing Gnuの「AIZO」で、斎藤は禪院直哉（ぜんいんなおや）のコスプレで登場。音楽に乗り、2人で激しいダンスを繰り広げた。最後は斎藤がお決まりのオチをつけており、ファンから「すごいコラボ！」と驚きの声が上がった。
KOTAROは「ダンスの適応力すごすぎた…！斎藤さんと呪術廻戦アニメダンス 覚えるスピードも、アイディア出しも斜め上ですごく楽しかった！！」と感想を投稿していた。
【動画】トレエン斎藤が『呪術廻戦』禪院直哉のコス 髪かき上げ再現もカツラ取れる
アニメ『呪術廻戦』オープニングテーマとなるKing Gnuの「AIZO」で、斎藤は禪院直哉（ぜんいんなおや）のコスプレで登場。音楽に乗り、2人で激しいダンスを繰り広げた。最後は斎藤がお決まりのオチをつけており、ファンから「すごいコラボ！」と驚きの声が上がった。
KOTAROは「ダンスの適応力すごすぎた…！斎藤さんと呪術廻戦アニメダンス 覚えるスピードも、アイディア出しも斜め上ですごく楽しかった！！」と感想を投稿していた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優