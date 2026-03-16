文部科学省は教職員の児童生徒への性暴力を防止する法律の見直し状況を公表し、去年発覚した教員同士が、SNS上で盗撮動画を共有していた事件などを受けた大臣指針の改定案を示しました。

教員性暴力防止法は、教職員の児童生徒への性暴力の防止や早期発見、対応などが規定された法律で、施行から3年をめどに施行状況を検討し、必要な措置を講じることが定められています。

これを受け、文科省は有識者や教育委員会、学校法人などにヒアリングなどを行い、施行状況について検討を重ねてきました。

今回示された大臣指針の改定案では、教員間で盗撮画像がSNSで共有されていた事件を受け、盗撮防止に向けた取り組みが強化されています。

教室やトイレなどの定期的な点検や教室などを整理整頓し、カメラの設置出来ない環境を作っていくことや、スマートフォンやタブレット端末の利用やデータ管理についてのルールを明確化することが記載されました。

また教員を養成する教職課程で児童生徒への性暴力防止に関する内容を扱っているか、教職課程のある大学を調査したところ、14％の大学では現在取り扱いがなく、そのうちの3％の大学は、法令上の義務になっているにもかかわらず、1年以内に取り扱う予定がないと回答しているということです。

こうした状況を受け、文部科学省は今後、教職課程認定基準を改正し児童生徒への性暴力防止についてのカリキュラムなどを行うことを明記する予定です。