【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、前回覇者の日本はベネズエラに逆転負けを喫し４強入りを初めて逃した。

１５日（同１６日）は準決勝１試合が行われ、米国がドミニカ共和国に競り勝って３大会連続の決勝進出。準決勝のもう１試合は１６日（同１７日）、準々決勝でプエルトリコを破ったイタリアとベネズエラが顔を合わせる。

ベネズエラ ８―５ 日本

日本は１点を追う三回、佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

未来に向けた明るい材料

ベネズエラに力負けした日本にとって、未来に向けた明るい材料は、２５歳の森下の活躍だ。負傷した鈴木に代わって二回から出場し、三回の打席で３ラン。持ち前の勝負強さを世界トップクラス相手にも発揮できることを証明した。

佐藤の適時二塁打で同点とし、なお一死二、三塁で迎えた場面だった。Ｒ・スアレス（レッドソックス）のチェンジアップに食らいつき、左翼スタンドへ。「ああいうところで打つことを求められて自分は選ばれた。打点に繋がってよかった」と振り返り、日本の打線を引っ張り続けた大谷も「（鈴木）誠也が退いた後、難しかったと思いますけど、しっかりその代役をつとめあげた」とたたえた。

井端監督が将来の侍ジャパンを背負う候補として、プロ１年目から国際大会を経験させてきたのが森下だった。控えに回っても準備を怠らず、ここぞの場面で期待に応えた若武者のアーチに、普段は冷静な指揮官がベンチを飛び出して喜びをあらわにしていた。

「メジャーリーガーの人たちを肌感覚で体験でき、自分の基準になった。この経験を次の機会に生かしたい」と森下。２０２７年は「プレミア１２」、２８年にはロサンゼルス五輪と、主要な国際大会は今後も控える。井端監督に見いだされた可能性を大きく開花させるのは、その時だ。（大背戸将）

日本・井端監督「（３点リードを守り切れず）最後まで気は抜かないようにやっていたけど、相手は非常に強かった。（連覇を逃し）各国が力をつけている。日本がさらに力をつけて次回は勝ってほしい」