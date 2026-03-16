こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年3月16日は、カフェのようなラテやカプチーノを自宅で楽しめるデロンギの本格エスプレッソマシン「デディカ アルテ エスプレッソ カプチーノ メーカー」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

デロンギ デディカ アルテ エスプレッソ カプチーノ メーカー [EC885J-BG] エスプレッソ カプチーノ ラテアート コーヒーメーカー コーヒーマシン エスプレッソマシン エスプレッソメーカー ラテ ミルクフロッサー 家庭用 コンパクト スリム 在宅勤務 テレワーク 54,800円 （10%還元：3月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

自宅で本格カフェの味を楽しめるデロンギのコーヒーメーカーがお買い得

デロンギの「デディカ アルテ エスプレッソ カプチーノ メーカー」は、スリムなボディながら15気圧ポンプやミルクスチーム機能を搭載した本格エスプレッソマシンです。

エスプレッソ抽出に最適な圧力と温度を実現し、香り豊かで本格的なエスプレッソが自宅で楽しめます。

今なら10％ポイント還元中！

デディカ アルテの最大の特徴は、幅約15cmのコンパクト設計。キッチンやコーヒースペースに置いても場所を取りにくく、コンパクトなキッチンでも使いやすいサイズ感です。

それでいてステンレスボディの高級感があり、インテリアとしても映えるデザインになっています。

家庭用エスプレッソマシンとして十分な15気圧ポンプを搭載し、濃厚なエスプレッソ・香り高いクレマ・深いコクをしっかり抽出可能です。

さらに、温度調節や定量設定機能付きで本格的なコーヒーが自宅で手軽に味わえますよ。

My LatteArtスチームノズルでミルクフォームも作れる

デディカ アルテには、My LatteArtスチームノズルが搭載されているので、カプチーノやカフェラテ、フラットホワイトなどのミルクメニューに合わせて理想的なフォームミルクを作れます。

フロッサーとスチーム管が進化し、好みに合わせてより柔軟に空気の入る量が調節できるので、きめ細かいミルクフォームを作ってラテアートも可能です。

タンパーとミルクジャグが付属しているので、すぐにエスプレッソやラテアートが楽しめます。

15気圧ポンプやミルクスチーム機能、スリムでおしゃれなデザインなど、家庭でもカフェクオリティのコーヒーを楽しめる機能が揃った家庭用エスプレッソマシンを今すぐチェック！

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Image/Source:楽天市場