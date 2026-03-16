【MoveMaster RSG-1】 3月16日より販売開始 価格：43,780円

エヌケー貿易は3月16日、ドイツのゲーミングギアブランド「MoveMaster」の国内販売および正規サポートを開始した。

「MoveMaster」は、究極の操作性を追求したドイツ発のゲーミングギアブランド。現在展開している「MoveMaster RSG-1」は、握って動かすスライディング・グリップによる移動操作に加えて、10個の物理ボタンをレイアウトした“片手用ハイブリッド・ジョイスティック”で、直感的なキャラクターコントロールが可能となっている。

今回、同社は「MoveMaster」の公式パートナーとなり、国内サポート体制を構築するほか、最新のアップデート情報も提供。既に同社の通販サイト「World Game Express」では「MoveMaster RSG-1」の販売も開始されており、右手用／左手用ともに43,780円となっている。

□World Game Express「MoveMaster」のページ

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