「それ可愛い♡」→ 実は【GU】なんです！ 40・50代の春に！「一軍ロングスカート」

春コーデで人と差をつけるなら、華やかなスカートを取り入れてみて。シンプルなトップスと合わせるだけでサマ見えが狙えるスカートは、ワードローブの一軍になるかも。今回は、ミドル世代が取り入れやすい【GU（ジーユー）】の「ロングスカート」をピックアップ。目を引くシルエットを採用した、一点投入で着映えを狙えるアイテムをご紹介します。

カジュアルコーデで活躍させたいカーゴスカート

【GU】「テックカーゴスカート」\2,990（税込）

バルーンのように膨らんだシルエットが目を引いて、一点投入でこなれ感アップが狙えそうなカーゴスカート。サイドの大きなカーゴポケットもアクセントに。接触冷感機能がついているため、これからの季節にぴったり。裾はアジャスターで調節ができ、丸みをつけずに穿くこともできます。

軽やかな揺れ感を楽しめるティアードスカート

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

ほんのりと透け感のある軽やかな素材が使われたロングスカート。歩くたびにティアードがひらりと揺れて、フェミニンなムードをまとえそう。ウエストはゴム仕様になっており、楽に着脱できるのが嬉しいポイント。公式サイトによると「下段に向かって狭まるティアードスタイルを採用し、下半身がすっきりと見える」とのこと。コンパクトなTシャツやカーディガンを合わせると好バランスです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M