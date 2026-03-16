WBC初の8強止まり

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。国内組は米マイアミから16日、成田空港に帰国。出場1試合だった小園海斗内野手（広島）が、帰国直後にインスタグラムを更新した。

14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。

国内組は16日に成田空港に帰国。1次ラウンド最終戦チェコ戦の1試合出場（3打数1安打）にとどまった小園は、帰国直後にインスタグラムを更新。「WBC沢山の応援ありがとうございました。 皆さんの期待に応えることが出来ず申し訳ない気持ちです」とつづった。

さらに「悔しかったですが得たものも凄くありました。 MLB、NPB、トップの選手の中で野球ができ感謝しかないです。 またチャンスがあるなら絶対に勝ちたいです」とし、「まだまだ個人的にも成長できるように上を目指し 頑張ってまいります」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）