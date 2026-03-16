井村屋「やわもちアイス ずんだもち味」は枝豆のつぶつぶ食感となめらかなアイスと弾力あるおもちが同時に楽しめる

井村屋「やわもちアイス ずんだもち味」は枝豆のつぶつぶ食感となめらかなアイスと弾力あるおもちが同時に楽しめる