山崎賢人や山田杏奈の和やかな笑顔も！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』オフショット解禁
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開を祝し、杉元佐一を演じた山崎をはじめ、キャスト・監督の仲睦まじいオフショットが解禁された。
【写真】山崎賢人や山田杏奈、チーム『ゴールデンカムイ』の絆を感じるエモい笑顔の集合写真も！ オフショットギャラリー
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
3月13日に公開初日を迎えた本作は、公開3日間で、観客動員数24.6万人、興行収入3.6億円と好調なスタートを切った。週末動員ランキング（3月13日〜15日・興行通信社調べ）では実写映画で、第1位を獲得。今週末から始まるラージフォーマット上映にも期待が高まる。
この大ヒットスタートを記念し、主演・山崎をはじめ、キャスト・片桐健滋監督の撮影合間の貴重なオフショットが解禁された。
劇中では激戦の中、鬼気迫る演技を見せている杉元役の山崎だが、撮影現場では和やかな雰囲気で笑顔を見せる一幕も。片桐監督との撮影合間の2ショットやアシリパ役・山田杏奈のオフショット、さらに、山崎・山田・眞栄田郷敦・矢本悠馬・大谷亮平・高橋メアリージュン・池内博之との海をバックにしたチーム『ゴールデンカムイ』の絆を感じるエモい笑顔の集合写真など作品の緊張感あふれる世界観とは真逆の、穏やかな空気に包まれた撮影現場の雰囲気が収められている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※片桐健滋監督の「片」は旧字が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
【写真】山崎賢人や山田杏奈、チーム『ゴールデンカムイ』の絆を感じるエモい笑顔の集合写真も！ オフショットギャラリー
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
この大ヒットスタートを記念し、主演・山崎をはじめ、キャスト・片桐健滋監督の撮影合間の貴重なオフショットが解禁された。
劇中では激戦の中、鬼気迫る演技を見せている杉元役の山崎だが、撮影現場では和やかな雰囲気で笑顔を見せる一幕も。片桐監督との撮影合間の2ショットやアシリパ役・山田杏奈のオフショット、さらに、山崎・山田・眞栄田郷敦・矢本悠馬・大谷亮平・高橋メアリージュン・池内博之との海をバックにしたチーム『ゴールデンカムイ』の絆を感じるエモい笑顔の集合写真など作品の緊張感あふれる世界観とは真逆の、穏やかな空気に包まれた撮影現場の雰囲気が収められている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※片桐健滋監督の「片」は旧字が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記