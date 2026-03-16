エリマリ姉妹の25日発売1st写真集（講談社）のタイトル「fericire」が16日、発表された。併せて表紙カットも公開された。

エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）は、講談社の写真週刊誌「FRIDAY」で、1年に3度の表紙に起用された。また、同誌のデジタル写真集・動画販売では売り上げ首位を記録。グラビア界を席巻中の美人姉妹はSNSでも話題となっている。

同写真集では“さらなる表現”に挑戦。ロケ地はベトナム最大級のリゾート地フーコック島。“最後の秘境”と呼ばれる島を舞台に、艶やかなTバックランジェリーや無邪気に戯れる姿などを披露。自らもアイデアを出し、本当の姉妹だからこそできる圧倒的なポージングと表現力を、最大限に見せている。

姉妹として、「6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました」とコメントし、「こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！」とファンへの感謝を示した。

「衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、『どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか』をたくさん考えながら作り上げました」と続け、「エリマリならではの“キュート＆セクシー”が存分に盛り込めたかと思いますハート」と自信を述べた。

また、「初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました」とし、「私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたらうれしいです！」と呼びかけた。