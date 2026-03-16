お笑いコンビ・すゑひろがりずの南條庄助（43）が15日深夜、テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）にVTR出演した。

この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を放送。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので、南條や有吉弘行、銀シャリ・橋本直などが参加した。

ホームパーティーでは、ピザ店店長代理を務めた経験があるという南條が、市販のピザ生地を使って4種類のピザを作った。ハードルが上がった状態で口に運んだ有吉は「まあ、人それぞれ好みがあると思うよ」とコメント。これに南條は「何じゃその言い方！」とツッコんだ。実はピザ店では「配達要員」だったとし、「厨房も手伝ってたけど、ちょっと補助するぐらい」と明かした。

その後、有吉が調理した冷凍ピザを食べた参加者からは「うま！」「明らかにこっちのほうが…」と絶賛の声が。イジられた南條は「ひど。やっばこの人ら」と嘆き、「後輩つぶし。とんでもない茶番」とこっそりメモした。

このVTRをスタジオで見ていたヒコロヒーは「南條さん、ほんまにお怒りになってる」、有吉も「本当に怒ってるよね」と苦笑。橋本は「だってふたを開けたら、店長代理もデリバリー担当って。厨房ちゃうやん。それはずるいで」とツッコんだ。

前回の放送では、参加者らを乗せて車を運転した南條。不安を感じる運転に、参加者からイジられまくっていた。ロケの裏話として、有吉は「南條はちょっと機嫌が悪いんだよね。あんまり好きじゃないみたい、イジられるのが」と証言していた。