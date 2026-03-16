７人組ボーイズグループ・ａｏｅｎが１６日、都内で、１８日リリースの２ｎｄシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを開催した。４月２３日の東京・恵比寿ガーデンホール公演を皮切りに、初の４７都道府県ツアーを開催することを発表した。

映像で４７都道府県ツアー「青のはじまり ４７＋１」が告知され、ａｏｒｉｎｇ（ファンの呼称）は大歓声。雅久（２１）は「やっと言えた。ずっと待ってくれているａｏｒｉｎｇの期待に応えたい！たくさんの思い出、作ろうね」と呼びかけた。

タイトル曲「秒で落ちた」を披露し、ＭＣを担当した＆ＴＥＡＭ・ＦＵＭＡ（２７）は「かっこよかった」と大絶賛。同曲について、ａｏｅｎの優樹（２３）は「一瞬で恋に落ちた瞬間を描く、中毒性のある秒落ちソングです」と猛アピールした。

曲名にちなみ、秒で落ちたメンバーの行動を発表。京助（２０）は「自分の撮影したシーンがとても寒かったけど、雅久が最後の最後まで見てくれていた」と明かし、雅久は「かわいい弟で、ただ好きだったから見ていた」とサラリと語った。

また、膝の負傷で椅子に座ってのパフォーマンスとなった琉楓（２２）は「けがしちゃったけど、回復良くて順調。少々を待ちください」と呼びかけていた。