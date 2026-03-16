「本当にキツかった」それでも…キャリア2度目の大ケガから復帰したガビ、闘志は滾るばかり「これが僕の生き様だ」

「本当にキツかった」それでも…キャリア2度目の大ケガから復帰したガビ、闘志は滾るばかり「これが僕の生き様だ」