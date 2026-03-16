埼玉にアウトドア施設「トバイヌマGRAND FIELD」春は桜並木に囲まれ、キャンプやサウナ付グランピング
【女子旅プレス＝2026/03/16】埼玉県川島町にアウトドア施設「トバイヌマGRAND FIELD」が2026年4月3日にオープン。春は桜並木に囲まれる絶好のロケーションで、キャンプサイトおよび首都圏初となるサウナ付きグランピング「Earthboat」を整備。都心から約1時間で、初心者でも快適に自然を満喫できる環境を提供する。
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「トバイヌマGRAND FIELD」は、旧鳥羽井沼自然公園をリニューアルしたグランピング、キャンプ、BBQなどアウトドア体験を擁する施設。都内から約1時間とアクセスも良く、首都圏近郊で自然体験が楽しめる好立地の地域資源を活用した新たな観光拠点として整備された。
注目は、Earthboatブランドとして首都圏初進出となるグランピング施設「Earthboat Saitama Kawajima」だ。全室にフィンランド式のアウトドアサウナ、水風呂、外気浴スペースを完備。新客室モデル「Earthboat Nomad」を採用し、2つの棟を緩やかにつなぐ設計により、ファミリーやカップル2組など多様な滞在スタイルに応える。
「初心者でも安心して楽しめる」ことをコンセプトにしたキャンプサイトは、平均70平米の電源付きオートサイトを中心に展開。池沿いの「Pondサイト」や200平米の広さを誇る「DXサイト」、電源供給可能な「RVサイト」など、多様なニーズに応える。トレーラー型の温水炊事場や男女別シャワールーム、ウッドチップ敷きのドッグラン、さらには場内高速Wi-Fiまで完備。キャンプインストラクター資格を持つスタッフが、ビギナーをサポートする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田258-1
電話：080-4321-3626
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◆「トバイヌマGRAND FIELD」とは
「トバイヌマGRAND FIELD」は、旧鳥羽井沼自然公園をリニューアルしたグランピング、キャンプ、BBQなどアウトドア体験を擁する施設。都内から約1時間とアクセスも良く、首都圏近郊で自然体験が楽しめる好立地の地域資源を活用した新たな観光拠点として整備された。
◆水辺のほとりで“ととのう”贅沢。首都圏初のグランピングブランド「Earthboat」
注目は、Earthboatブランドとして首都圏初進出となるグランピング施設「Earthboat Saitama Kawajima」だ。全室にフィンランド式のアウトドアサウナ、水風呂、外気浴スペースを完備。新客室モデル「Earthboat Nomad」を採用し、2つの棟を緩やかにつなぐ設計により、ファミリーやカップル2組など多様な滞在スタイルに応える。
◆初心者も愛犬家も満足。高規格なキャンプエリア
「初心者でも安心して楽しめる」ことをコンセプトにしたキャンプサイトは、平均70平米の電源付きオートサイトを中心に展開。池沿いの「Pondサイト」や200平米の広さを誇る「DXサイト」、電源供給可能な「RVサイト」など、多様なニーズに応える。トレーラー型の温水炊事場や男女別シャワールーム、ウッドチップ敷きのドッグラン、さらには場内高速Wi-Fiまで完備。キャンプインストラクター資格を持つスタッフが、ビギナーをサポートする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■トバイヌマGRAND FIELD
所在地：埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田258-1
電話：080-4321-3626
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